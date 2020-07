Alitalia : les vols Paris-Milan et Nice-Rome reprennent ce mercredi 1er juillet 2020

La compagnie italienne assurera 2 vols par jour entre Paris et Milan et 6 vols par semaine entre Nice et Rome.



Le premier avion Paris à Milan Malpensa a décollé à 11h30 et le premier vol de Nice à destination de Rome à 11h15.



Le vol Milan-Paris décolle de Malpensa à 7h55, tandis que de Rome Fiumicino le départ pour Nice est prévu à 9h10.



Alitalia a également doublé le nombre de vols de Paris à Rome, une liaison qui est restée active pendant la période de confinement en Italie suite a la pandemie de Covid-19. Les deux vols partent de Paris à 18h15, en plus du vol de 13h15, et de Rome à 15h15, en plus du vol de 9h50.