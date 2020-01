Alitalia va encore réduire sa flotte

Une réduction de la flotte et donc du personnel qui intéressait toujours, au moins jusqu’à ces dernières heures, Lufthansa. Les Allemands prévoyaient de réduire la flotte d’Alitalia à 90 appareils, de licencier et de couper dans les liaisons non rentables.



En tous cas jusqu’à mardi 7 janvier 2019, quand la compagnie allemande a indiqué ne plus vouloir investir dans la compagnie italienne en grande difficulté, préférant finalement l’option d’un partenariat commercial.



« Malgré les rencontres positives que nous avons eues avec Ferrovie dello Stato et Atlantia, nous n’avons pas trouvé jusqu’ici de plan commun qui permette à Lufthansa de proposer un investissement » , avance un porte-parole de Lufthansa. « De notre point de vue, pour une relance d’Alitalia, un partenariat fort est plus avantageux qu’un investissement ».



Une solution à laquelle songerait aussi le groupe Air France-KLM. Une lettre en ce sens aurait été envoyée par Paris en décembre 2019, proposant une collaboration étroite à base de joint-ventre européenne et d’extension des partages de codes sur l’international, plutôt qu’un investissement direct.



Il faut ajouter à cela que la société publique italienne des chemins de fer, Ferrovie dello Stato (FS) qui avait montré des signes d'intérêts et qui avait envisagé de créer un consortium pour sauver la compagnie aérienne a indiqué mercredi 8 janvier 2020 qu'elle ne donnerait pas suite.



D’après son administrateur, Alitalia perd actuellement 300 millions d’euros par an. La compagnie, sous tutelle, se cherche un repreneur depuis 2017.