La case de l’Oncle Dom : Air France va-t-elle jouer bientôt aux chaises musicales ?

En revanche, qui pour lui succéder ? Dans les couloirs de Roissy, ça murmure sec. Les uns pensent que c’est Zoran Jelkic, bien connu de la profession, qui aimerait bien reprendre le job.



D’autres jouent à fond la carte d’Angus (nom, pas le bœuf) Clark, un pote de Ben venu spécialement l’épauler et actuel Général Directeur en charge de la stratégie du Groupe…



A moins que Pieter Bootsma, Directeur Général Adjoint Commercial et Revenu ne sorte du bois ? Va-t’en savoir Charles…



En tout cas, les uns ou les autres vont devoir faire avaler aux passagers l’instauration de cette nouvelle taxe, écolo, créée spécialement pour « financer des infrastructures de transport ».



En clair, c’est pour aider la SNCF, c’est pas la peine de raconter n’importe quoi et prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages, comme disait mon bon maître Michel Audiard.



Tiens, dans un autre domaine, que va devenir cette italienne, un temps associée à Air France, Alitalia ?



Si j’en crois les dernières nouvelles en provenance de chez nos voisins, c’est plutôt la cata en ce moment. Et comme apparemment, plus personne ne veut se pencher sur la malade, cette année 20/20, comme dit le bon Président Mas, risque de devenir l’année de tous les dangers.



Et il n’y a toujours pas de caisse de garantie, style APST de l’aérien. Les Anglais tentent bien d’instaurer un semblant de garantie, mais c’est loin d’être gagné…



Bon, j’allais oublier Norwegian, laquelle à force d’accumuler des dettes abyssales, pourrait bien aussi déclarer forfait. Là, je n’ose imaginer le nombre de passagers qui pourraient se retrouver les fesses au sol !



Bien entendu, tout ceci n’est que supputations. N’empêche, que de fiction à réalité, il n’y a qu’un petit pas…