Alliance France Tourisme : Céline Vercollier et Franck Gervais élus coprésidents

Franck Gervais et Céline Vercollier, nouveaux coprésidents d'Alliance France Tourisme - Montage photo : PV/CP et B&B Hôtels
L’Alliance France Tourisme a renouvelé sa gouvernance avec l’élection de Céline Vercollier, PDG de B&B Hotels, et Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, à la tête du collectif.
La nouvelle coprésidence intervient alors que l’Alliance entend renforcer son action autour de l’attractivité touristique de la France et de la compétitivité de la filière.
Cette nouvelle gouvernance intervient à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.
La nouvelle coprésidence intervient alors que l’Alliance entend renforcer son action autour de l’attractivité touristique de la France et de la compétitivité de la filière.
Cette nouvelle gouvernance intervient à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.
Une feuille de route tournée vers 2027
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L’Alliance France Tourisme souhaite notamment faire reconnaître le tourisme, le voyage d’affaires et l’événementiel comme une industrie à part entière et renforcer la création de valeur en France.
L’organisation entend également porter auprès des candidats ses propositions pour le secteur.
Elle réclame notamment une feuille de route qui permettrait de porter les recettes touristiques internationales à 100 milliards d’euros à l’horizon 2030, contre 77,5 milliards d’euros en 2025 selon les éléments présentés par l’Alliance.
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L’organisation entend également porter auprès des candidats ses propositions pour le secteur.
Elle réclame notamment une feuille de route qui permettrait de porter les recettes touristiques internationales à 100 milliards d’euros à l’horizon 2030, contre 77,5 milliards d’euros en 2025 selon les éléments présentés par l’Alliance.
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