Alliance France Tourisme : Céline Vercollier et Franck Gervais élus coprésidents

L’Alliance France Tourisme souhaite notamment faire reconnaître le tourisme, le voyage d’affaires et l’événementiel comme une industrie à part entière et renforcer la création de valeur en France.L’organisation entend également porter auprès des candidats ses propositions pour le secteur.Elle réclame notamment une feuille de route qui permettrait de porter les recettes touristiques internationales àà l’horizon, contred’euros enselon les éléments présentés par l’Alliance.