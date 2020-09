Amadeus : Accor intègre la technologie Demand360

Alors que le COVID-19 perturbe toujours les déplacements dans le monde entier, les hôteliers ne peuvent plus s'appuyer sur les historiques et les données de références sur lesquelles ils s'appuyaient jusqu’ici pour anticiper les évolutions du marché.



C'est dans ce cadre que Accor a étendu son partenariat avec Amadeus afin d’intégrer la technologie Demand360.



"Cette solution fournit les prévisions issues de plus de 30 000 fournisseurs du monde entier, dont des hôtels et des hébergements alternatifs " indique un communiqué de presse.



"Les hôteliers ont la visibilité d’une année de données prévisionnelles sur l'occupation pour les aider dans leur prise de décision, à optimiser leur stratégie de distribution et à augmenter le revenu par chambre disponible (RevPAR) ainsi que leur part de marché locale."