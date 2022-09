Amadeus Value Hotels référencé auprès de Selectour

Nouveau partenariat entre Amadeus et Selectour.



Les membres du réseau d'agences de voyages ont désormais accès au contenu Amadeus Value Hotels, qui propose des tarifs prépayés dans plus de 500 000 établissements dans le monde.



Avec la signature de ce partenariat, Amadeus Value Hotels deviendra un partenaire "Gold" de Selectour, le plus haut niveau de référencement possible.



« Amadeus Value Hotels est notre solution de réservation d'hôtels à tarifs nets, offrant aussi à nos clients plus de choix lorsqu’ils réservent un hébergement à travers le monde.



Grâce à ce nouveau partenariat, les clients de Selectour bénéficieront de prix plus compétitifs, tandis que les agents verront leur productivité améliorée grâce à davantage de contenu prépayé », a déclaré Julien Egle, commercial director, strategic networks & inside sales d'Amadeus dans un communiqué.