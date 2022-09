American Express GBT valide la mise à jour de Travelport+

Travelport et American Express Global Business Travel ont annoncé avoir renouvelé leur partenariat en signant un accord pluriannuel qui comprend l’utilisation de la plate-forme de vente de la nouvelle plateforme Travelport+.



" Nous apprécions notre relation avec Amex GBT qui dure depuis plus de 40 ans. L’approfondissement de notre collaboration en utilisant Travelport+ profitera à la fois à Amex GBT et à ses clients professionnels, " précise Jason Toothman, Chief Commercial Officer - Agency chez Travelport.



" Notre mise à jour prévue vers Travelport+ et notre vision commune de faire progresser la vente au détail de voyages grâce à une technologie moderne et à la simplification des processus aideront le marché Amex GBT à tenir sa promesse et à alimenter notre mission de faire progresser les voyages." explique John Bukowski, Vice President, Content and Strategic Sourcing.