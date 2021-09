Animation, conférence : le MuséoParc Alésia joue les prolongations cet automne un programme riche cet automne

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le MuséoParc Alesia qui a réalisé une belle saison été se tourne vers l'arrière saison avec un programme riche : expositions, animations et conférences.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 14 Septembre 2021

Malgré le contexte sanitaire, le MuséoParc Alésia a tiré son épingle du jeu cet été. Le site enregistre la même fréquentation estivale qu’en 2020, la meilleure de ces dernières années avec près de 26 000 visiteurs en juillet et en août 2021.



La clientèle régionale a une nouvelle fois bien joué le jeu et représente une moyenne de 35 % sur ces deux derniers mois, le département de la Côte-d’Or largement en tête.



Le pourcentage de clientèle étrangère s’élève à moins de 10% (Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse).

"J’en tire un bilan plutôt positif, compte-tenu de la conjoncture et des inconnues qui ont pesé et qui pèsent encore sur notre fréquentation.



Je reste malgré tout prudent et espère que cette belle dynamique se poursuivra jusqu’à la fin de l’année pour atteindre les 40 000 visiteurs, soit la moitié de notre fréquentation avant le Covid (2019). L’arrière-saison, propice à la Bourgogne, en décidera !"



Le MuséoParc a présenté une nouvelle scénographie, ainsi qu'un spectacle de reconstitutions de la Guerre des Gaules « De Bello Gallico » les 10 et 11 juillet 2021.



Pour cet automne, le site propose également son lot de nouveautés notamment une nouvelle exposition temporaire baptisée "construire malin, construire romain" du 4 septembre au 30 novembre 2021.



Au programme également une visite conférence par Vincent Gentil, auteur de « Gallo-Romains d’Alésia » le 17 septembre, des animations pour les Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre, balade archéo-botanique les 27 octobre et 3 novembre, des activités pour les Journées nationales de l’architecture les 16 et 17 octobre ainsi qu'une rencontre dédicace avec Philippe Larbier et Christophe Cazenove, auteurs de la BD les Petits Mythos ! le 26 octobre.



En savoir plus : Michel Rouger, directeur du MuséoParc Alésia précise :Le MuséoParc a présenté une nouvelle scénographie, ainsi qu'un spectacle de reconstitutions de la Guerre des Gaules « De Bello Gallico » les 10 et 11 juillet 2021.Pour cet automne, le site propose également son lot de nouveautés notamment une nouvelle exposition temporaire baptiséedu 4 septembre au 30 novembre 2021.Au programme également une visite conférence par Vincent Gentil, auteur de « Gallo-Romains d’Alésia » le 17 septembre, des animations pour les Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre, balade archéo-botanique les 27 octobre et 3 novembre, des activités pour les Journées nationales de l’architecture les 16 et 17 octobre ainsi qu'une rencontre dédicace avec Philippe Larbier et Christophe Cazenove, auteurs de la BD les Petits Mythos ! le 26 octobre.En savoir plus : www.alesia.com/

Lu 168 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Vaucluse : à pied sur les pentes du Mont Ventoux Lancement des Brussels Days du 22 au 24 septembre 2021 à Paris