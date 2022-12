Anne Debar devient directrice générale déléguée de Voies navigables de France

Anne Debar est nommée directrice générale déléguée de Voies navigables de France.Elle dispose d'une double formation d’ingénieur et de sociologue et a travaillé pendant 25 années dans les domaines des transports, la logistique et la prévention des risques.Avant de rejoindre VNF, elle était en effet, en charge des missions institutionnelles (sécurité civile, défense, aviation civile). Dans ce cadre, elle a également piloté les affaires internationales (Organisation météorologique mondiale, coopération, organismes européens de mutualisation en matière de programmes satellitaires, prévision numérique).Auparavant, Anne Debar a occupé plusieurs postes au sein desoù elle a été sous-directrice des, de 2011 à 2016 ; et chargée de la carrière des ingénieurs des ponts et chaussées, de 2004 à 2007.Son parcours l’a également amenée à travailler sur les enjeux portuaires, au sein duoù elle était directrice de l’aménagement et de l’investissement portuaire entre 2000 et 2003.Elle remplace Benoit Dufumier, désormais Directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor. Elle rejoint la direction générale de VNF aux côtés de Thierry Guimbaud, directeur général et Renaud Spazzi, directeur général adjoint.