Territoires : Voies navigables de France lance un appel à candidatures pour son salon

Voies navigables de France (VNF) lance candidatures aux territoires pour accueillir son prochain salon professionnel dédié au tourisme fluvial et fluvestre, nomméVNF est un établissement public opérateur de l’Etat qui gèrequi irriguent les territoires et répondent à plusieurs usages : environnementaux, sociaux et économiques.La prochaine édition de Sloww ! aura lieu en novembre 2024. Afin de mettre en œuvre l’organisation de cet événement bisannuel, Sloww ! est un salon B2B qui propose des ateliers thématiques, des rendez-vous d’affaires et des conférences.La dernière édition, organisée en novembre 2022 à Arles, a ainsi accueilli plus de 500 professionnels de la filière.Sloww !, rassemble à chaque édition plusieurs centaines de participants et une cinquantaine d’exposants (entreprises, opérateurs du tourisme fluvial, offices du tourisme, élus).