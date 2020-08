Annecy International, pour une découverte "en profondeur" des territoires

Un seul coup de cœur ? Ça va être compliqué... Allez, je vous en donne deux !J'ai un vrai coup de cœur pour le Village de Chanaz, à quelques encablures du lac du Bourget, le long du canal de Savière, ce qui lui donne une atmosphère très particulière.Ce petit village savoyard est un condensé de savoir-faire artisanaux. La rencontre avec le moulinier (qui fabrique de l'huile de noix et noisettes) est un vrai moment de partage (et gourmand !). Le torréfacteur est intarissable sur son art, un couple d'apiculteurs propose des produits de grande qualité (et en circuit court)... Un vrai bon moment de découverte !Et mon second est aussi un village : Alby-sur-Chéran. Des milliers de personnes passent à proximité chaque jour en empruntant l'autoroute ou la nationale qui va d'Annecy à Chambéry. Mais la plupart ignorent qu'ils passent à côté d'une petite perle médiévale au charme fou.Point d'orgue : la visite d'une ancienne ciergerie (sur réservation uniquement) qui est restée "dans son jus" !J'ai la chance d'avoir comme ami d'enfance un artisan (je devrais dire un artiste) sculpteur sur bois, Meilleur Ouvrier de France qui a accepté de m'ouvrir son atelier (qui n'est pas ouvert au public) pour des visites.A chaque fois, une pause hors du temps et un vrai moment de poésie ! Juste un indice... Il s'appelle Philippe !Sans aucune hésitation : sa diversité !Diversité de paysages : des neiges éternelles aux champs de lavande, en passant par des côtes on ne peut plus variées.Diversité de climats, de gastronomie, de savoir-faire (quel autre pays offre autant de spécialités différentes en quelques kilomètres parcourus ?).Diversité d'accents, d'art de recevoir...La France est un pays où on peut revenir à loisir sans jamais vivre la même expérience !