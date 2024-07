Ariane 6 : l’Europe retrouve enfin un accès autonome à l’espace

En novembre prochain, les 22 États membres de l’Agence spatiale européenne devront se mettre d’accord sur le budget de l’ESA pour les trois ans à venir.



La France est très attendue, car elle pèse 50 % du spatial européen (3 milliards d’euros par an, contre plus de 2 milliards pour l’Allemagne et plus de 1 milliard pour l’Italie) en termes de capacité industrielle, de budget et de programmes.



La France devrait poursuivre le financement de la modernisation du Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou via l’ESA, et la finalisation d’Ariane 6 et de Vega C. Ces nouvelles fusées assurent et confortent donc un accès autonome à l’espace aux Européens. De même, la France poursuivra la préparation de l’avenir, en finançant l’industrialisation du moteur réutilisable Prometheus et de l’étage réutilisable Themis.



Également et c’est important, le démonstrateur de lanceur réutilisable Callisto continuera à être développé par le Cnes en coopération avec la Jaxa et le DLR, ses homologues japonais et allemand.



La réunion ministérielle examinera également la question des vols habités, car depuis l’arrêt de Soyouz, l’Europe dépend des États-Unis (avec le vaisseau Crew Dragon de SpaceX) pour envoyer ses astronautes en orbite basse vers la Station spatiale internationale et, demain sur la Lune.



Comme d’habitude, et malgré les demandes pressantes des industriels et de Josef Aschbacher, le directeur de l’ESA, pour lancer rapidement un programme de vaisseau habité…il faudra sans doute un miracle pour que ce dossier avance !



Si l’on se projette à plus long terme, il faut savoir qu’ArianeGroup travaille déjà sur la succession d’Ariane 6, avec le développement d’un moteur réutilisable et à très bas coût, Prometheus, imprimé à 70 % en 3D. « Il pourra à la fois propulser des min lanceurs et un éventuel lanceur lourd réutilisable », indique Antonin Ferri, le directeur des programmes futurs pour ArianeGroup.



L’entrée en service de cette "Ariane Next"paraît cependant difficilement envisageable avant les années 2030.