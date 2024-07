Un 1er semestre 2024 gagnant pour le tourisme spatial

Avec le lancement de la nouvelle fusée Angara A5, après trois reports le 5, 9 et 10 avril depuis le cosmodrome de Vostochny, la Russie semble donc revenir dans la course. Pour la première fois, le lancement d'Angara a été effectué depuis le site de Vostotchnyi, nouvelle base de lancement russe, permettant à la Russie de réduire sa dépendance envers le cosmodrome de Baïkonour qui présente l'inconvénient de se situer au Kazakhstan.Parmi les six passagers de la mission NS-25 de Blue Origin, dont le propriétaire est Jeff Bezos, le premier touriste spatial français, le Savoyard et fondateur de la Brasserie Mont Blanc, Sylvain Chiron, est revenu de l’espace, en compagnie de cinq autres compagnons, le dimanche 19 mai en fin d’après-midi. Pour Blue Origin, c’était le premier vol avec équipage depuis près de deux ans.La sonde chinoise Change 6, chargée de rapporter les premiers échantillons en provenance de la face cachée de la Lune, dont l’alunissage a eu lieu le 1er juin, a accompli avec succès sa mission à la surface de l'astre sélène. Une opération aussitôt qualifiée d'historique par les médias de l'empire du Milieu. Après 10 ans de développement et de nombreux reports, le grand moment est enfin arrivé le mercredi 5 juin 2024 à 16h53 (heure de Paris) de Cap Canaveral en Floride, puisque, via la fusée Atlas de la société United Launch Alliance (ULA), Boeing a pu réaliser l’envoi de sa capsule Starliner, baptisée Calypso en l’honneur de Jacques Cousteau, avec deux astronautes à son bord. Avec ce succès, pour la première fois depuis des années, la NASA aura alors deux solutions pour se rendre dans l’espace : celle de Space X ou celle de Boeing.Le 4e essai est réussi pour Starship, la plus grande fusée du monde créée par Space X, qui a décollé du Sud du Texas et a réussi à faire un amerrissage contrôlé pour son retour sur Terre. Les prochains objectifs de Musk sont de lancer encore 5 Starship avant fin 2024 en faisant atterrir Super Heavy et Starship sur Terre pour profiter au maximum de la réutilisation des deux engins.Dernier vol sur Unity. Virgin Galactic tourne la page et se concentre désormais sur le programme de développement de ses futurs appareils "Delta Class". Les vols de Virgin Galactic ne devraient pas reprendre avant 2026.