Space X : 4ème essai réussi pour Starship, la plus grande fusée du monde

splashdown

Moins de trois mois après son troisième vol d’essai, ce jeudi 6 juin 2024 à 14 h 48 heure de Paris,Après le décollage de la fusée Super Heavy et sa séparation, celle-ci a réussi à faire un amerrissage contrôlé lors de son retour sur Terre.Ce «», qui s’est déroulé un peu plus de 7 minutes après le décollage du lanceur, a eu lieu dans le golfe du MexiquePendant ce temps, Starship à une altitude de 212 kilomètres et 26 221 km/h à poursuivi sa course pendant un peu plus d’une trentaine de minutes, avant de rentrer dans l’atmosphère et à se poser de manière contrôlée, malgré un ‘’flaps’’ à moitié détruit, à la verticale dans l’Océan Indien.Le but de la mission était de réussir la transition de la mise en orbite et à démontrer la capacité de retour et de réutilisation de Starship et de Super Heavy, ce qui a parfaitement été réalisé.