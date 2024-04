Lancement d'Angara A5, un nouveau départ pour l’industrie spatiale russe ?

Avec le lancement d’une fusée Angara A5, ce jeudi 11 avril, à 11h, heure française, après trois reports le 5, 9 et 10 avril depuis le cosmodrome de Vostochny, la Russie semble donc revenir dans la course.Outre les Etats-Unis, éternel rival il était temps, de faire face à de nouveaux concurrents tels que la Chine, l’Europe ou l’Inde, la montée en puissance des acteurs du privée (Space X, Blue Origin, Virgin Galactic…) et l’effervescence des start-ups du "New Space".plus vraiment adaptées aux besoins actuels, a été présenté, par Vladimir Poutine lui-même, comme d'une haute importance pour la sécurité nationale et symbolise les ambitions spatiales de Moscou.Également ce lancement est crucial pour la Russie, qui vise à réduire sa dépendance envers le cosmodrome de Baïkonour qui présente l'inconvénient de se situer au Kazakhstan (obligeant Moscou à louer le site de lancement au Kazakhstan depuis la chute de l’Union soviétique en 1991) et à renforcer sa position dans la course spatiale.En effet, pour la première fois le lancement de Angara a été effectué depuis, nouvelle base de lancement russe, qui se trouve dans l'oblast de l'Amour au sud-est de la Sibérie près de la petite ville de Tsiolkovski, et qui doit ainsi devenir le principal centre de lancement du lanceur Angara, non seulement dans sa version cargo mais aussi pour de futurs vols habités.