Arrêt de Lidl Voyages ? "Information erronée...nous continuons !" selon Mélanie Lemarchand (Lidl Voyages)

TourMaG.com - La saison semble presque sauvée, au regard des autres distributeurs...



Mélanie Lemarchand : Oui, pour l'été les chiffres sont positifs, voire encourageants.



Après la deuxième annonce sur la réouverture des frontières européennes va beaucoup nous aider, nous enregistrons déjà des réservations sur l'Espagne et l'Italie.



Les Français ont compris que l'Europe allait rouvrir à partir du 15 juin 2020, cela nous aide aussi. Maintenant nous allons élargir un peu au-delà de la France.



TourMaG.com - Avez-vous adapté votre offre ?



Mélanie Lemarchand : Oui, si je prends l'exemple de la France, nous avons énormément élargi l'offre, pour arriver à 8 ou 9 000 produits.



Nous avons déployé une offre avec des villas privatives avec Lagrande, ou des résidences à la Montagne l'été avec Locatour, des chalets plutôt que des mobil-homes



Nous avons su rebondir en avril et mai, je peux vous dire que les TO sont heureux que nous aillions maintenu les offres chez nous, alors que d'autres sites ont été suspendus.



TourMaG.com - La question des reports s'est bien passée avec vos clients ?



Mélanie Lemarchand : Nous avons pris le parti de faire des reports chez les mêmes tour-opérateurs, car il faut être solidaire et si nous ne jouons pas le jeu, il y aura de la casse au sein des TO.



Après l'ordonnance permet de bénéficier d'un avoir chez Lidl Voyages, le client reste roi, mais il faut jouer le jeu c'est important.



Aujourd'hui nous envoyons des devis avec les mêmes prestations, nous ajustons au cas par cas, et les clients réservent à nouveau.



Au mois de mars ce ne fut pas non plus très facile, mais ça va maintenant mieux.