Atlantic Airways reliera Londres Gatwick aux Iles Féroé

Avec une croissance régulière du nombre de visiteurs aux îles Féroé – environ 10% l'année dernière – il y a assurément une demande des voyageurs au départ de Londres.

Nous sommes ravis de proposer un nouveau vol direct au départ de Londres. Cette nouvelle desserte rend non seulement nos belles îles plus accessibles aux voyageurs de la région londonienne, mais il s’agit également d’une excellente opportunité pour nos passagers souhaitant poursuivre leur voyage via le hub de l’aéroport de Gatwick vers d’autres destinations du monde entier.

Il s’agit d’un retour d’Atlantic Airways à Londres qui exploitait en 2014 une ligne directe entre Londres Stansted et les îles Féroé.Guðrið Højgaard, CEO de Visit Faroe Islands a déclaré dans un communiqué de presse : «. »Jóhanna á Bergi, CEO d'Atlantic Airways se réjouit : «Pour rappel, Atlantic Airways opère une ligne directe reliant Paris-CDG aux îles Féroé à raison de 2 vols par semaine en hiver et 3 vols hebdomadaires en été.Pour en savoir plus sur les îles Féroé : www.visitfaroeislands.com Pour plus d'informations sur les vols vers les îles Féroé : www.atlanticairways.com