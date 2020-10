Atout France annonce le report des salons Grand Ski et Rendez-vous en France 2021

" Face aux incertitudes liées à l’évolution du contexte sanitaire actuel et à ses répercussions sur le secteur du tourisme et les connexions aériennes internationales ", Atout France a pris la décision de reporter les salons Grand Ski et Rendez-vous en France 2021.



Ainsi le salon Grand Ski est décalé de fin janvier à fin mars 2021 : exactement du 23 au 26 mars 2021. Atout France proposera un format hybride. Les professionnels français pourront se retrouver en présentiel à Chambéry les 23 et 24 mars et faire découvrir leur offre aux prescripteurs présents (tour-opérateurs européens et français) puis, les 25 et 26 mars, des rendez-vous à distance se tiendront avec les voyagistes long-courriers qui n’auraient pas pu faire le déplacement.



Autre changement : cet événement est rebaptisé Destination Montagnes dès cette édition 2021. Objectif : permettre aux professionnels de promouvoir les atouts 4 saisons de la montagne française.



"Atout France souhaite ainsi soutenir l’étalement de la fréquentation touristique sur toute l’année pour répondre aux enjeux, notamment climatiques, auxquels doivent faire face les acteurs du tourisme en montagne. Ce virage prend également en compte l’aspiration croissante des voyageurs à vivre des expériences responsables et authentiques tout au long de l’année dans les massifs français" explique un communiqué de presse.