Atout France présente les premières auberges collectives classées

Les Anglo-saxons les appellent les « hostels » ; en France, on les appelait Auberges de jeunesse , mais le fait est qu’elles ne ressemblent plus à l’image que l’on s’en fait quand on a été jeune randonneur dans les années 80…



Finies les cuisines encombrées de gamelles, les dortoirs rustiques et les tables de ping-pong dans la cour !



Des start-up imaginatives, des groupes hôteliers et des investisseurs avisés ont pris le secteur en main pour le professionnaliser et en faire des options d’hébergement de qualité pour individuels, couples ou groupes en quête de confort, d’ambiance et de convivialité.



Ce sont ces entreprises que l’on retrouve dans les premiers établissements à recevoir le classement « Auberge collective » décerné par Atout France : UCPA Sport Station Hostel (Paris), le Centre International de Séjour (Narbonne), BEAU M Hostel (Paris), Jo&Joe Nation (Paris) et Jo&Joe Gentilly (Gentilly).