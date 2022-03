Appli mobile TourMaG



Au Yukon, le tourisme d’aventure mené par des femmes francophones

Le Yukon, situé au nord-ouest du Canada, est célèbre pour ses grands espaces, sa nature sauvage, son soleil de minuit et ses aurores boréales. Lorsqu’on imagine cet endroit où les effluves de l’époque de la ruée vers l’or sont encore bien dans l’air, on imagine très souvent des explorateurs costauds et barbus gravir des sommets enneigés et traverser des forêts vierges. Pourtant, l’aventure au Yukon est aussi une affaire de femmes. Voici le portrait de trois entreprises touristiques yukonnaises dirigées par des femmes – francophones, de surcroît !

Rédigé par l’Association franco-yukonnaise (AFY) le Lundi 7 Mars 2022

Jocelyne Leblanc – Sky High Wilderness Ranch



Meneuse de traîneaux à chiens depuis 22 ans, l’Acadienne Jocelyne Leblanc a participé à de nombreuses courses dans le Grand Nord. Propriétaire du ranch



Meneuse de traîneaux à chiens depuis 22 ans, l'Acadienne Jocelyne Leblanc a participé à de nombreuses courses dans le Grand Nord. Propriétaire du ranch Sky High Wilderness depuis 15 ans, elle a débuté sa carrière à une époque où être femme et meneuse de chiens n'était pas chose courante.

La propriétaire est fière qu'une grande partie de sa clientèle soit composée de femmes européennes et qu'elles tentent les expéditions de plusieurs jours. « Il y a plus de femmes qui sont sorties de leur coquille et qui n'ont pas besoin d'un homme pour couper leur bois! », se réjouit la propriétaire.

Un mode de vie simple



L’entreprise propose des aventures en traîneau à chiens et à dos de cheval, ainsi que des forfaits de séjour en cabane et en lodge.



Les personnes qui recherchent une expérience rustique seront ravies : sur toute l’étendue de la propriété, il y a peu de réseau cellulaire et pas de wifi. "Quand les gens arrivent ici, c’est fini. On ne regarde plus nos téléphones, raconte Jocelyne Leblanc. Il ne reste pas beaucoup de places comme ici dans le monde."



Les bâtiments sont chauffés au poêle à bois, ce qui rend le séjour des plus confortable. Les lumières et les appareils sont alimentés au propane : il n’y a pas d'électricité. Ce mode de vie simple témoigne d’ailleurs de l’amour et du respect que porte Jocelyne Leblanc pour le territoire.



Vivre la vie de musher



La formule Husky Rush est la plus populaire : pour une journée, les participants et participantes ont la chance de vivre la vie de musher. Les guides enseignent l’attelage des chiens et comment les diriger, tout en profitant de l’occasion pour raconter l'histoire du traîneau à chiens, de la vie de musher et des courses.



Pour ceux et celles qui souhaitent prolonger l’aventure, des programmes de quatre, sept et dix jours sont offerts. En été, il est aussi possible de faire des excursions à cheval, de la randonnée, de la pêche, du canoë, du kayak et bien plus encore !



Comme Jocelyne Leblanc aime le rappeler : « la paix et la tranquillité existent au Yukon. Venez vous déconnecter. »



www.skyhighwilderness.com

Raphaëlle Couratin – Yu’ski Expeditions Initiation au ski-joëring et expéditions de ski de randonnée nordique



Originaire de France, Raphaëlle Couratin est monitrice de ski de fond, discipline qu’elle enseigne depuis plus de 15 ans. Passionnée, elle adore transmettre ses connaissances de la technique à ses clients. « On aime les gens, comme ils sont, comme ils viennent. On aime ça les gens qui viennent ici et qui découvrent une nouvelle activité! »



Parcourir les vastes paysages nordiques en ski



Aussi situé au lac Fish près de Whitehorse,



Raphaëlle Couratin estime que le Yukon offre une expérience différente de la Finlande et de la Norvège, grâce à son histoire et sa culture uniques, ses forêts primaires, sa faune et ses aurores boréales.

Le ski-joëring, une activité populaire



Bien que le ski-joëring soit plutôt réservé aux athlètes avertis, il est toujours possible de s’initier à la discipline lors d’une expédition de ski de randonnée. En effet, faisant aussi partie de la famille, les chiens accompagnent toujours les groupes lors des excursions.



Selon la propriétaire, beaucoup de femmes participent à ce genre d’aventures, aussi très adaptées aux familles et aux enfants, même les plus longues expéditions. « Les gens pensent que le ski est [une activité] difficile, alors que non, c’est vraiment accessible à tout le monde. »



Ce qui distingue surtout Yu’ski Expeditions, aux dires de Raphaëlle Couratin, c’est le fait que les excursions se font toujours en petits groupes. « On ne prend pas plus que quatre personnes à la fois. Nous souhaitons que les gens vivent vraiment l’expérience de se sentir seul dans la nature. »



www.yukon-ski-nordic-expeditions.ca

Roxanne Mason – Mount Logan Ecolodge & Yukon Guided Adventures Formules tout inclus et aventure dans le parc national et la réserve de Kluane



Roxanne Mason est copropriétaire du



La propriétaire voue un amour inconditionnel à ce qu’elle fait : « Ce qui est vraiment spécial chez nous, c’est notre accueil. On accueille les gens comme s’ils venaient à la maison. »

Roxanne Mason est copropriétaire du Mount Logan EcoLodge , une auberge chaleureuse en bois rond située aux abords du Parc national et réserve faunique Kluane , un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.La propriétaire voue un amour inconditionnel à ce qu’elle fait : « Ce qui est vraiment spécial chez nous, c’est notre accueil. On accueille les gens comme s’ils venaient à la maison. »

En plein cœur de la nature



Située dans la localité de Haines Junction, à moins de deux heures de route en voiture de la capitale, l’auberge a été nommée en l’honneur du plus haut sommet du Canada, le mont Logan. Du lodge, la vue sur la montagne est spectaculaire et l’emplacement dans la nature est sans pareil.



En plus du lodge principal, différents types d'hébergements touristiques sont proposés à la location, tels qu'une yourte, une tente du prospecteur et une cabane de la ruée vers l’or. L'auberge offre également des repas et de nombreuses activités de plein air.



Pour la cuisine, l’entreprise cultive ses propres produits et s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux. L’auberge a aussi subi des rénovations récentes, afin de mieux tendre vers des objectifs écologiques. « On prend notre bois à même notre propriété pour nos rénovations », admet fièrement la propriétaire.



La beauté du Grand Nord



L’hiver, les deux activités les plus populaires sont les expéditions en traîneau à chiens et la pêche sur glace. L’été, l’expédition de rafting vole la vedette. Trois heures de descente sur une rivière accessible pour les pagayeurs et pagayeuses débutants et les plus avertis, l’escapade propose une pause pique-nique sur la grève à mi-chemin. La formule est aussi offerte au moment du coucher du soleil, « un coup de cœur assuré », selon Roxanne Mason.



S’il est possible d’effectuer de courts séjours au Mount Logan EcoLodge, l’endroit se prête parfaitement à des vacances prolongées, tant il y a de choses à faire. Le défi sera d’arriver à en repartir!



mountloganlodge.com

Contactez l’équipe de Tourisme Yukon :



Ou à consulter notre site dédié aux professionnels du tourisme :



Pour de l’information, de la formation ou de l’aide à développer votre offre au Yukon, n’hésitez pas à contacter Maurine Forlin par mail sur tourisme@afy.ca Ou à consulter notre site dédié aux professionnels du tourisme : www.trade.travelyukon.com

