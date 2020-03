Avec CoronaProtect RESANEO inclut une garantie pour toutes les réservations de TOUS les billets d’avion

RESANEO, l’agence de voyage spécialiste de la réservation de billets de train et d’avion, intègre désormais une garantie annulation et une garantie « retour en cas de mise en quarantaine » sur toutes les destinations frappées par le Coronavirus : CoronaProtect

Rédigé par Resaneo le Lundi 16 Mars 2020

Un service indispensable pour (r)assurer les clients CoronaProtect by RESANEO, une première dans le secteur du tourisme, est le fruit d’un partenariat avec le courtier Présence Assistance.



Avec ce plus, Resaneo espère aider les professionnels à rassurer les voyageurs et les pousser à réserver sans crainte de frais ou de contrainte liés au Covid-19.

Notre secteur est sinistré, Resaneo réagit A l’image de l’industrie du tourisme dans son ensemble, l’activité de Resaneo est considérablement impacté par l’épidémie de Coronavirus et la psychose qui l’entoure. Les indicateurs sont au rouge depuis trois semaines.



Cependant l’entreprise prend le problème à bras le corps pour trouver des solutions afin d’endiguer cette spirale négative.

Comme le précise Yannick Faucon, son Directeur Général : « Nous ne pouvons rester attentistes face à une telle situation. Les leviers sur lesquels nous pouvons agir ne sont pas légion. Nous avons choisi d’actionner celui qui nous semble le plus efficace en proposant aux agences d’aider leurs clients à voyager sans crainte et de les assister s’ils devaient se retrouver en quarantaine sur leur lieu de villégiature ».



Des garanties pour lever les freins psychologiques des voyageurs Sur l’ensemble des voyageurs qui ne réservent plus, il y a ceux qui ont peur de la maladie et ceux qui craignent la mise en place de mesures coercitives sur le lieu de leur futur déplacement.



Resaneo apporte une réponse à ces inquiétudes en garantissant que les sommes engagées dans l’achat d’un billet d’avion, ne seront pas perdues, et en fournissant un billet à ses clients qui auraient leur retour retardé en raison de mesures sanitaires à destination.

Le remboursement intégral du billet plutôt qu’un simple report de date CoronaProtect répond aux questions les plus fréquemment posées par les voyageurs potentiels.

Si la destination réservée devient déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères, l’annulation sans frais est-elle possible ? La réponse est OUI avec CoronaProtect de Resaneo.

La garantie vient ainsi compléter les offres commerciales des compagnies qui proposent des reports.

Le remboursement du billet est intégral.

La garantie de pouvoir rentrer à la maison même en cas de quarantaine sur place Resaneo s’occupera de la réservation d’un nouveau billet pour rapatrier le voyageur, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle le retour initial était prévu.



Yannick Faucon explique : « La probabilité d’être bloqué à destination est minime à ce jour. Par contre, la crainte que cette situation suscite est bien réelle. Nous ne nous substituons pas aux différentes autorités et les rapatriements sanitaires n’entre pas dans nos champ de compétence. En revanche, si l’un de nos clients se voyait placé en quarantaine dans le pays qu’il visite, nous prendrons en charge la réservation de son retour ».



Tous les clients de RESANEO sont protégés, qu’ils réservent sur les sites



Pour connaître en détail les garanties de CoronaProtect by Resaneo il suffit de se rendre sur Si le voyageur devait être placé en quarantaine sur son lieu de déplacement, comment rentrer alors que vol retour a été manqué ?pour rapatrier le voyageur, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle le retour initial était prévu.Yannick Faucon explique :Tous les clients de RESANEO sontqu’ils réservent sur les sites www.resaneo.fr et www.resaneo.com mais également s’ils passent par les partenaires et marques blanches tel Promovols, Showroomprivé, Promovacances, les aéroprots de Bergerac, beauvais etc.Pour connaître en détail les garanties de CoronaProtect by Resaneo il suffit de se rendre sur www.coronaprotect.fr

Contact Jean-Pol Leclercq

Directeur des ventes RESANEO

jpl@resaneo.com



https://fr.resaneo.com/



