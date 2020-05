Avec la 3D, l’offre touristique change de dimension !

Le format a été soigneusement étudié pourque ce soit dans les domaines de l’événementiel (salles de congrès, d’exposition, de réception) de l’hôtellerie (y compris de plein air) ou du divertissement (salles de spectacles, parcs à thèmes).On retrouve ainsi, outre un plan de sol, la possibilité de se déplacer à hauteur d’homme, et une vue en « maison de poupée ». Étonnamment pratique, cette dernière permet de tourner et retourner d’un simple mouvement de souris, un éclaté d’un bâtiment de plusieurs étages.C’est la solution choisie par Biarritz Tourisme et son Bureau des congrès pour présenter ses lieux d’accueil événementiels. Le Bellevue le Casino Municipal et la Gare du Midi sont désormais visitables et littéralement « mesurables » en ligne. Vous vous déplacez avec fluidité de pièce en pièce, et toisez en deux clics la largeur d’une baie vitrée, la hauteur sous plafond, la distance entre deux colonnes. Fini les mauvaises surprises au moment d’installer une scène temporaire, du matériel d’exposition, une table de traiteur… Le tout accessible à chaque instant,sans installer quoi que ce soit