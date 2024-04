Avec sa marque blanche, Resaneo noue des partenariats qui s’inscrivent dans la durée

La marque blanche Resaneo (Cf. Article du 2 avril) se développe de plus en plus. Les aéroports ont pris conscience de l’intérêt d’un tel type de solution. Nous avons demandé à Hélène Moulin (Toulouse-Blagnac) et Stéphanie Boulouys (Tarbes Lourdes Pyrénées) de nous faire part de leur retour d’expérience.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 15 Avril 2024

1- Pourriez-vous vous présenter et décrire votre aéroport ? Hélène Moulin, Chargée de marketing communication et digital de l’aéroport de Toulouse Blagnac



« L’aéroport Toulouse-Blagnac est le 6ème aéroport français, avec un trafic qui s’est établi à 7,8 millions de passagers en 2023.

En 2022, l’aéroport a eu la chance d’accueillir sur la plateforme, Air Canada avec une ligne en direct sur Montréal, ainsi que Qatar Airways avec une ligne directe sur Doha.

Depuis 10 trimestres consécutifs, l’aéroport de Toulouse-Blagnac se positionne tout en haut du classement des aéroports français en termes de satisfaction clients selon l’enquête indépendante « ASQ » réalisée par l’ACI (Airport Council International) ».



Stéphanie Boulouys, Directrice marketing et service client à l’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées



« La Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale est gestionnaire de 3 aéroports situés en Occitanie : Perpignan, Carcassonne et Tarbes Lourdes Pyrénées. La SPLAR est une structure régionale qui intervient dans la gestion et le développement des aéroports, jouant un rôle important dans l’amélioration de l’accessibilité de la Région Occitanie et dans son développement économique et touristique. 1.4 million de passagers ont voyagé de/vers ces 3 aéroports en 2023 ».



2- Pourquoi avoir choisi Resaneo ? HM (ATB) : « Afin d’aider les passagers à choisir, organiser et préparer leur voyage, l’aéroport a souhaité proposer des solutions à chaque étape du parcours utilisateur, que ce soit sur l’inspiration et les destinations ou sur les services pour préparer son voyage comme la réservation de parking par exemple.

La refonte de notre site internet en 2021 a été un moment clé pour la mise en place d’une nouvelle marque blanche voyage. Après des années à avoir fonctionné avec un comparateur de vols, la volonté était de proposer aux utilisateurs une solution permettant de couvrir tout le parcours voyage, depuis la recherche de destinations jusqu’à la réservation.

Nous souhaitions une solution d’achat de voyage en ligne qui soit à la fois adaptée au mobile, intuitive, pratique, et qui propose des billets à un tarif compétitif ».



SB (Tarbes Lourdes) : « Lors de la consultation que nous avions menée en 2022 pour nos 3 aéroports, plusieurs atouts ont été déterminants dans le choix du prestataire RESANEO : - L’intégration harmonieuse du moteur sur nos sites internet respectifs et son ergonomie à la fois simple et esthétique permettant une expérience utilisateur fluide ;

- La possibilité pour l’utilisateur de réserver des vols avec self-connecting (depuis Paris Orly notamment) ;

- Et bien sûr, la possibilité de générer des revenus supplémentaires (redevance variable en fonction des ventes) ».







3- En quoi cette solution répond à vos attentes ? HM (ATB) : « D’une part, la technologie Resatravel nous permet d’obtenir le programme des vols de manière automatisée sur notre site internet, et ça, ça change tout. Sur chaque page destination, le programme des vols s’affiche désormais sous la forme d’un calendrier et permet en un coup d’œil de visualiser les jours de vols directs, et les compagnies aériennes qui desservent la destination.

Même chose sur l’interface de la marque blanche : dès le moteur de recherche, les vols directs sont en surbrillance.

Ce point était primordial pour ATB, puisqu’il répond à un besoin fort de la part des voyageurs : comprendre facilement et rapidement quels jours sont les vols directs pour les destinations recherchées.

D’autre part, la technologie Resatravel nous a permis d’afficher sur notre site les prix d’appel des vols.

Enfin, sur un plan « data », nous tirons profit des données de demande : les destinations recherchées et réservées, la saisonnalité, etc. Ces informations nous sont transmises par Resatravel et nourrissent ensuite nos analyses. On se rend compte par exemple qu’un grand nombre de clients combine les compagnies, avec par exemple un aller Volotea et un retour Ryanair. Ce sont des comportements de voyage que nous pouvons désormais analyser grâce aux données de réservation ».



SB (Tarbes Lourdes) : « Elle permet à nos aéroports de proposer, à ses utilisateurs, un service de réservation de vols multi – compagnies et multi-destinations directement depuis nos sites internet sans avoir à développer une solution en interne. Elle offre également un service après-vente dédié joignable par téléphone ou par mail. Enfin, les ventes générées via RESANEO nous permettent de mieux évaluer la performance de nos campagnes digitales renvoyant sur nos sites internet » .



4- Comment s’est déroulée l’implémentation du produit ? HM (ATB) : « L’implémentation du produit s’est déroulée en même temps que le projet de refonte de notre site internet, ce qui a permis de lancer le nouveau site, avec la marque blanche intégrée.



Après le paramétrage fonctionnel et technique, l’une des étapes importantes a été de s’assurer que l’interface de réservation soit à nos couleurs ATB, tout en gardant le plus de transparence possible vis-à-vis des utilisateurs : lorsque ce dernier effectue une réservation, c’est avec Resatravel et non pas l’aéroport en direct. Toute la partie du suivi de commande et SAV est prise en charge par Resatravel, cela implique une communication claire de la part des deux acteurs ».



SB (Tarbes Lourdes) : « Nous n’avons rencontré aucune difficulté pour l’intégration de la marque blanche réalisée en collaboration avec notre agence web. La solution a été mise en place dans les délais impartis ».





5- Les résultats sont-ils au rendez-vous ? HM (ATB) : « Je ne peux pas vous partager de chiffre précis, mais les résultats sont bons, et depuis l’implémentation de la marque blanche voyage, nos indicateurs de performance sont en hausse continue, tant sur la fréquentation de la marque blanche que sur le taux de transformation ».

Pour soutenir le trafic sur la marque blanche, nous avons aussi lancé une campagne Google Adwords, qui nous permet d’augmenter notre volume de réservations. Ce volume, via Adwords, représente en moyenne 30% de nos ventes avec Resatravel ».



SB (Tarbes Lourdes) : « Les résultats sont satisfaisants, avec un taux de transformation convenable sur chaque aéroport. A noter également ; nous ne recevons que très peu de réclamations clients en proportion des volumes de transactions ».



Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

fr.resaneo.com



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 165 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le Roadshow PONANT revient près de chez vous ! A la découverte du Danemark hors des sentiers battus