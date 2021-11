Aveyron : près de 2 000 clients pour le Voyage de l'amitié de Voyages Ruban Bleu

Au global, Voyages Ruban Bleu a tout de même réalisé un beau mois de septembre sur l'activité Groupes, qui reste son cœur de métier.



"Pratiquement tous les voyages programmés en début d'année ont pu se réaliser, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations. En revanche, les responsables de groupes et d'associations ont beaucoup tardé à se positionner pour 2022 , poursuit-il. Il nous a fallu attendre la mi-octobre pour commencer à avoir une demande soutenue de projets pour l'année prochaine... "



Parmi les demandes, 80% des dossiers portent sur la France.



" Ce n'est pas une surprise et nous savons y répondre en tant qu'autocariste. Nous disposons de notre propre flotte d'autocars ", commente Benjamin Gourdon, soulignant au passage les difficultés à trouver des disponibilités d'hébergements dans les hôtels comme les villages-vacances en France, en mai et juin... Mais aussi à recruter des conducteurs alors que beaucoup d'entre eux ont fait le choix, durant la crise, de se reconvertir.



Car, malgré son ADN d'autocariste et une flotte qu'il a su conserver durant la pandémie, le Groupe Voyages Ruban Bleu avait ces dernières années axer sa stratégie de développement sur le moyen-courrier en avion. La crise lui aura demandé de réadapter son offre.



Une petite production sur l'Espagne et l'Italie sera néanmoins proposée en 2022, mais le directeur se veut prudent sur l'offre moyen-courrier. " Nous sommes toujours sur le qui-vive. Quand on voit ce qu'il se passe en Allemagne, en Autriche... nous croisons les doigts à chaque fois que nous lançons quelque chose ".