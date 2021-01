Avis Budget Group : Laurent Sculier promu directeur général Central et Western region

Laurent Sculier



Après un parcours au sein des groupes Europcar et LeasePlan Belgique, Laurent Sculier a rejoint le Groupe Avis Budget en 2005 et a occupé précédemment différents postes au sein de la Direction Flotte International à Londres, puis le poste de General Manager de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, avant de devenir Managing Director pour la Western Region en 2017.



Pierre-Olivier Bard



Pierre-Olivier Bard a commencé sa carrière chez General Electric Capital puis a rejoint le Groupe Avis Budget en 2012. Il a occupé différents postes au sein des Directions Flotte International et en dernier lieu, celui de Directeur Flotte pour la Western Region depuis 2019.



Pierre-Olivier est basé au siège social France à Puteaux.