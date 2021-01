Azimuth Adventure : une cagnotte pour sauver les emplois du réceptif

L’histoire débute au printemps 1992 lorsque Dominique Clarisse, originaire du nord de la France et fraîchement diplômé d’une des écoles audiovisuelles bruxelloises les plus réputées, en profite pour étancher sa soif d’aventures photographiques.Malgré son potentiel pour une brillante carrière en Europe, Dominique décide de se concentrer sur cette fabuleuse région qu’est l’Asie du sud-est et travaille depuis lors sur plusieurs projets qui l’amènent à explorer la région in extenso.Il s’installe définitivement à Java en 1996 et crée, 3 ans plus tard, l’agence Azimuth Adventure Travel Ltd, l’une des toutes premières à se spécialiser dans les voyages d’aventures à travers l’ensemble du plus grand archipel du monde.