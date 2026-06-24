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Azureva : Germain Dheilly nouveau responsable acquisition clients B2B

Il prend la tête du développement commercial pour élargir la distribution auprès des agences et des CSE


Azureva annonce la nomination de Germain Dheilly en tant que responsable de l'acquisition des nouveaux clients B2B, une arrivée stratégique qui vise à structurer et accélérer le déploiement commercial de l'opérateur auprès des professionnels du secteur.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 25 Juin 2026 à 09:33

Azureva nomme Germain Dheilly au poste de Responsable acquisition nouveaux clients B2B. Germain Dheilly, Responsable acquisition de nouveaux clients B2B pour Azureva
Azureva nomme Germain Dheilly au poste de Responsable acquisition nouveaux clients B2B. Germain Dheilly, Responsable acquisition de nouveaux clients B2B pour Azureva
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Azureva annonce la nomination de Germain Dheilly en tant que responsable de l'acquisition des nouveaux clients B2B. Fort d'un parcours de plus de 35 ans dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ce dernier aura pour mission principale de diversifier la distribution des séjours 100 % France du groupe.

Germain Dheilly a débuté sa carrière chez Maeva, avant de co-fonder et de diriger le Groupe Odalys pendant près de dix ans. Son expérience solide s'est ensuite consolidée à travers l'entrepreneuriat en France et en Espagne (notamment avec Spaneo Holidays et Olea), ainsi que par des fonctions de direction hôtelière à l'Hôtel Radiana, de business développeur chez GfK et, plus récemment, de coordinateur chez GEIQ Mer et Montagne. Dans ses nouvelles fonctions, sa feuille de route consiste à renforcer la présence de l'opérateur auprès des CSE et à accélérer significativement le déploiement commercial auprès des agences de voyages et des tour-opérateurs.

« J’ai rejoint Azureva avec pour mission d’élargir et diversifier la distribution de nos séjours 100 % France, en renforçant notre présence auprès des CSE et en accélérant notre développement auprès des agences de voyages et des tours opérateurs. Cette dynamique se concrétise déjà avec 300 agences de voyage nouvellement partenaires d’Azureva. Nous les accompagnons avec des outils et des conditions adaptés pour faciliter la commercialisation de nos séjours et faire rayonner davantage l’offre Azureva auprès des voyageurs. » Germain Dheilly, responsable acquisition de nouveaux clients B2B pour Azureva.

Une stratégie de partenariat déjà concrétisée par 300 agences

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Cette nouvelle dynamique commerciale se traduit déjà par des résultats concrets, puisque 300 agences de voyages à travers la France sont nouvellement devenues partenaires d'Azureva. Parmi ces nouveaux distributeurs figure le réseau Prêt à Partir, dirigé par François Piot, qui a choisi de référencer l'offre de séjours d'Azureva pour l'année 2026.

Ce partenariat stratégique s'appuie sur la volonté du réseau de pousser la destination France auprès de sa clientèle, en s'adossant à l'expérience de plus de 50 ans d'Azureva ainsi qu'à l'attractivité de ses villages de vacances récemment rénovés. Pour soutenir ce réseau de distribution en pleine expansion, les équipes B2B déploient des outils spécifiques et des conditions commerciales adaptées afin de faciliter la vente des séjours.

« En tant que distributeurs, nous avons la chance de pouvoir proposer la planète entière à nos clients. Quand les voyageurs boudent une destination, nous avons toujours une alternative à leur proposer. Cette année, il est probable que la destination France tire son épingle du jeu. Une destination que nous avons du mal à vendre dans nos agences, depuis toujours… 2026 sera l’occasion de rappeler à nos clients que nous pouvons aussi leur proposer la France. Pourquoi choisir Azureva ? Une partie importante de notre clientèle recherche des séjours. C’est typiquement l’offre d’Azureva, qui bénéficie d’une expérience de plus de 50 ans, avec des villages rénovés qui bénéficient d’emplacements exceptionnels. Nous faisons confiance à Azureva pour bien accueillir nos clients. » a déclaré François Piot, PDG de Prêt à Partir

A lire : Azureva célèbre ses 75 ans avec une nouvelle stratégie média

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Tags : azureva
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