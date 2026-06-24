Azureva : Germain Dheilly nouveau responsable acquisition clients B2B

En tant que distributeurs, nous avons la chance de pouvoir proposer la planète entière à nos clients. Quand les voyageurs boudent une destination, nous avons toujours une alternative à leur proposer. Cette année, il est probable que la destination France tire son épingle du jeu. Une destination que nous avons du mal à vendre dans nos agences, depuis toujours… 2026 sera l’occasion de rappeler à nos clients que nous pouvons aussi leur proposer la France. Pourquoi choisir Azureva ? Une partie importante de notre clientèle recherche des séjours. C’est typiquement l’offre d’Azureva, qui bénéficie d’une expérience de plus de 50 ans, avec des villages rénovés qui bénéficient d’emplacements exceptionnels. Nous faisons confiance à Azureva pour bien accueillir nos clients.

Cette nouvelle dynamique commerciale se traduit déjà par des résultats concrets, puisque 300 agences de voyages à travers la France sont nouvellement devenues partenaires d'Azureva.Ce partenariat stratégique s'appuie sur la volonté du réseau de pousser la destination France auprès de sa clientèle, en s'adossant à l'expérience de plus de 50 ans d'Azureva ainsi qu'à l'attractivité de ses villages de vacances récemment rénovés. Pour soutenir ce réseau de distribution en pleine expansion, les équipes B2B déploient des outils spécifiques et des conditions commerciales adaptées afin de faciliter la vente des séjours.» a déclaré François Piot, PDG de Prêt à Partir