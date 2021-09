BCD Travel lance BCD Pay pour les voyageurs affaires gestion simplifier et automatique des paiements

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

BCD Travel lance une nouvelle solution dédiée à la gestion des frais de déplacement et des dépenses baptisée : BCD Pay™.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 16 Septembre 2021

BCD Travel lance BCD Pay™, une suite de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des API ouvertes pour automatiser le paiement des voyages d'affaires indique un communiqué de presse de la TMC.



Une récente enquête de BCD montre que plus de 50 % des clients ont encore du mal à gérer les factures manquantes, les reçus, les rapprochements de cartes de crédit et la qualité des données sur les dépenses.



Le système proposer par la TMC est censé simplifier toute la gestion liée aux paiements, aux notes frais, à la gestion des factures et au contrôle des dépenses de bout en bout.



BCD Pay "permet une orchestration transparente du paiement, des factures et des reçus pendant le voyage et dispose d'une console automatisée pour examiner, rapprocher et auditer la gestion des dépenses T&E, les factures, les reçus, les cartes de crédit et les transactions de dépenses" précise un communiqué.



" Chez BCD Travel, notre vision est de supprimer les frictions et les points de douleur vécus par les voyageurs, les gestionnaires de voyages et les équipes financières en ce qui concerne le paiement de leurs voyages et de leurs dépenses, les factures, les remboursements et les rapprochements ", a déclaré Ajay Singh, vice-président des produits de paiement et de dépenses numériques.

"Nous sommes extrêmement satisfaits des retours positifs de nos clients pendant la phase de découverte et de test de BCD Pay, non seulement sur les gains d'efficacité et les économies de coûts, mais aussi sur l'expérience globale" , a ajouté Yannis Karmis, vice-président senior de la stratégie numérique mondiale.

Lu 117 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Business travel : CWT annonce sa recapitalisation Europcar, Avis, Hertz, Sixt : le bel été des loueurs de voitures