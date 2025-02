Baptême du Mein Schiff Relax : TUI propose un séjour à Malaga avec Robbie Williams

et la présence et de deux autres navires de la flotte, le Mein Schiff 5 et le Mein Schiff 7. Pour l'occasion, TUI propose un forfait événement spécial ‘Nouvelles Frontières’ incluant les vols aller-retour, trois nuits d’hébergement, un billet pour le concert et la cérémonie de baptême et demi-journée de découverte de Málaga avec dégustations et repaspour un séjour du 7 au 10 avril 2025.