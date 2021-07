Baromètre Fiducial : le variant Delta incite les Français à la prudence pour les vacances

Baromètre Fiducial de la Sécurité des Français

La fête n'aura que trop peu duré.Les Français ont été très vite rattrapés par l'épidémie, contrairement à l'année dernière, où l'été a été une bouffée d'oxygène. A peine le mois de juillet débuté et déjà le coronavirus se rappelle à la population en raison de la propagation express du variant Delta, ex indien.Face à une situation inquiétante, malgré une vaccination assez haute, les Français démontrent la volonté de vouloir rester prudent tout au long de l'été.C'est du moins la conclusion de la 20ème édition du "".Près des trois quarts des Français restent très prudents en matière de sécurité sanitaire.Ils seront attentifs aux respects des gestes barrières et éviteront les contacts et la foule, toujours selon l'étude. Par ailleurs, les sondés ont déclaré vouloir éviter les festivals et concerts (70 %), les fêtes locales (67 %), les parcs d’attractions (62 %) et les feux d’artifice (55 %).