Vaccination et santé publique : quand Jean Castex fait des tours de pass pass...

Certes l’erreur est humaine, mais cela pose question à l’heure de la généralisation du pass sanitaire et de la pédagogie nécessaire pour convaincre les Français de se faire vacciner. Des Français qui s’interrogent aussi sur le discours et la méthode.



De plus en plus d’entre eux se demandent pourquoi la pression est aussi forte pour se faire vacciner alors que le gouvernement qui crie au loup n’apporte pas vraiment la preuve que les urgences sont hors de contrôle.



Les chiffres des hospitalisations et des urgences restent, corrélativement bas, et la tendance se poursuit, malgré l’explosion (22 485 cas au 23 juillet) des 2 dernières semaines.



Certes les autorités anticipent une tension (logique et mathématique) en réa dans les semaines à venir si le variant Delta poursuit sa flambée. Pour autant, le discours politique et l’objectif de vacciner 50 millions de Français fin août, comme promis par le Premier ministre, n’est-il pas en train de prendre le pas sur la réalité de la pandémie ?