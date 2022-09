Baromètre SETO : un hiver incertain malgré un bon démarrage

Les TO ont fait voyager dans la période de début mai à fin août 2022 un total de 1 378 722 clients, en hausse de 97,3%, en comparaison avec 2021.



Déjà relancées à l’été 2021, les grandes destinations d’Europe du sud continuent leur croissance, dans un marché devenu très compétitif.



La Grèce et ses îles dominent largement le marché avec 161 583 clients, en augmentation de 47% par rapport à l’été précédent. L’Espagne n’est pas en reste. Les Baléares enregistrent une progression de 95% du nombre de clients (140 848) et les Canaries (+59%).



En Afrique du nord, la Tunisie fait un bond avec +597% de clients de TO français et +388% au Maroc.



Sur le long courrier, l’ouverture post-COVID des destinations en Amérique du Nord et dans la région Afrique/Océan Indien a déclenché une reprise forte de l’activité des voyages à forfait. « Les Etats-Unis et l’Île Maurice étaient attendues. Elles ont connu un redémarrage très fort avec prise de commande immédiate » , note René‐Marc Chikli, le président du SETO.



La zone Caraïbes consolide ses excellents résultats avec la République dominicaine qui conserve sa place de première destination (30 244 clients). Les Antilles françaises (11 924 clients) et le Mexique (11 158) maintiennent leurs croissances.



« Nous voyons réapparaitre des destinations asiatiques. C’est très important et attendu » , souligne le président du Seto. A l’instar de l’Indonésie qui enregistre une progression de 589% du nombre de clients de TO Français reçu cet été.