Beachcomber Resorts & Hotels lance une offre pour les agents de voyages

" Une manière de relancer l’activité des voyages et l’occasion pour les partenaires du groupe de venir tester le nouveau label SAFE PLACE de Beachcomber.



Une certification pour l’ensemble des établissements du groupe qui a pour objectif de renforcer la protection de ses clients, ainsi que de ses artisans, et répondre aux nouvelles attentes en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement, notamment dans le contexte sanitaire du COVID- 19. " indique le communiqué de presse