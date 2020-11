Best Western : ""La dynamique de développement est extrêmement bonne, malgré le contexte..."

TourMaG.com - Si nous regardons plus loin dans le rétroviseur, quel est le bilan sur l'année ?



Olivier Cohn : L'année est très difficile. Lors du premier confinement 85% des hôtels étaient fermés. A fin octobre sur l'ensemble du réseau, le chiffre d'affaire depuis janvier est en recul de 54%, et nous devrions finir à -60% voire -65%



Evidemment les disparités sont grandes selon les régions. Et c'est pareil pour l'été. En août la baisse de chiffre d'affaire a atteint -20% par rapport à août 2019.



Sur le littoral, l'été a permis à certains hôteliers de sauver leur saison. En revanche sur l'Ile-de-France la situation est extrêmement plus compliquée.



TourMaG.com - Pensez-vous que Best Western devra faire face à des faillites ?



Olivier Cohn : C'est un vrai risque et l'hôtellerie en général ne pourra pas l'éviter. Il y en aura peut-être aussi chez nous, mais l'hôtellerie de chaîne est moins exposée.



Les établissements Best Western en France disposent de bons emplacements et ont des capacités plus grandes que la moyenne nationale (54 chambres), la tenue financière est donc plus importante que la moyenne.



Nous avons quelques inquiétudes sur l'Ile-de-France. Les hôteliers ne pourront pas continuer avec des baisses d'activité qui atteignent près de 95%.



TourMaG.com - Une question à laquelle tout le monde aimerait répondre : comment voyez-vous 2021 ?



Olivier Cohn : Effectivement je n'ai pas de boule de cristal. Peu de personnes avaient prévu ce deuxième confinement. Actuellement nous revoyons nos scénarios. Nous ciblions un recul de -30% à la fin de premier confinement et nous constatons que ces prévisions ne sont plus à l'ordre du jour.



2021 sera aussi une année difficile sur le plan sanitaire. Elle ne sera pas loin d'être aussi difficile que 2020.