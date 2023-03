Beyond Plastic Med : aider les hôtels à passer au "zéro plastique à usage unique"

A l'heure où l'industrie hôtelière est confrontée à l'obligation de réduire son utilisation des plastiques à usage unique et de " verdir " ses pratiques, b[l'association Beyond Plastic Med (BeMed) a mis au point une méthodologie clé en main pour aider les hôtels à avancer résolument vers " zéro plastique à usage unique ".



Cette méthodologie a été élaborée suite à un pilote déployé à l'InterContinental Marseille - Hotel Dieu.



Au final, cette méthodologie réunit l'ensemble des outils, conseils, retours d'expérience et exemples d'alternatives dont les établissements hôteliers ont besoin pour réduire leur empreinte plastique.



Avec ce projet, BeMed entend démontrer qu'il est possible de réduire la consommation de plastiques à usage unique, sans réduire la qualité de la prestation auprès des clients et sans charges financières supplémentaires pour l'établissement.