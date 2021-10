Bilan de saison : l'OMTC de Marseille a rassemblé 200 professionnels

Aux côtés de Marc Thepot , Président et de, Directeur Général, on pouvait noter la présence d’, DG de Provence Tourisme, de Lucien Salemi , président d'EdV Med et de Loïc Chovelon DG du CRT, Président de l’UMIH et, Président de l’ UPE13 et, Président de la CCIMP représenté paront tenu a exprimer leur entier soutien à l’ équipe de l’ OMTCMIls ont pu aussi constater que le tourisme n’est pas vraiment une affaire de politique mais de développement économique et que les 3 institutions touristiques de la région sud marchent main dans la main et n’hésitent pas à pratiquer