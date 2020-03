Bon d'échange : la Commission européenne dit "Niet" aux compagnies aériennes

IATA (Association du transport aérien international) n'est pas satisfaite des nouvelles lignes directrices prise par la commission européenne.



Dans un communiqué IATA et Airlines for Europe (A4E) se disent "consternées".



" Ils (la Commission) ont reconnu que les annulations causées par des mesures imposées de l'extérieur (telles que les interdictions de vol) ou en raison de la très faible demande doivent être considérées comme une circonstance extraordinaire.



Cela signifierait que dans la plupart des cas actuels, aucune compensation pour annulation ne sera appliquée. " explique le communiqué.



Cependant, en ce qui concerne les limites de la fourniture de soins et d'assistance en raison de COVID-19, et en particulier la flexibilité des remboursements ou des bons, IATA et A4E considèrent la réponse de la Commission comme inadéquate.



"Aucune flexibilité concernant la limitation des obligations n'estt offerte pendant une période de crise pour l'industrie aéronautique. Cela signifie que les compagnies aériennes sont potentiellement responsables des soins illimités aux passagers qui ont été bloqués à la suite des décisions du gouvernement de fermer les frontières.



Concernant la demande de flexibilité pour proposer une nouvelle réservation ou des bons au lieu de remboursements, la Commission a spécifiquement rejeté cette possibilité."