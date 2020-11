Booking.com : "Nous faisons partie des plateformes les moins chères du marché"

TourMaG.com - Il y a eu cet été différentes actions menées par les hôteliers, dont des boycotts dans le sud de la France ou en Corse. Comment appréhendez-vous cette fronde ?



Malena Gufflet : Je peux vous dire que nous échangeons très régulièrement, notamment ceux auxquels vous faites référence, ainsi qu'avec leurs représentants et syndicats.



Nous souhaitons trouver des solutions lorsque c'est nécessaire et que le dialogue soit toujours ouvert.



Nous faisons tout notre possible pour soutenir nos partenaires, nous essayons de canaliser et sécuriser toutes les demandes qui leur sont adressées. Booking.com essaye de leur apporter des outils et des informations, afin de les aider du mieux possible face à un environnement très changeant.



TourMaG.com - Alors que la commission de Booking.com flirte avec les 17% et que les hôteliers grondent contre elle. Quel message souhaitez-vous leur adresser ?



Malena Gufflet : Pour les partenaires qui choisissent de faire leurs promotions sur Booking.com, sans aucun frais, nous traduisons leurs contenus dans 44 langues.



De plus, nous investissons des millions d'euros de publicité au nom du partenaire sur de multiples canaux, avant même d'avoir la commission.



Puis nous gérons les demandes du service client, de l'hébergement, dans les 44 langues, puis nous développons la technologie permettant de faire des réservations de ces établissements via mobiles.



Si et seulement si Booking.com est à l'origine de réservation chez nos partenaires, alors nous facturons des frais de service. Il est surprenant d'affirmer que les 15% de commission, ce sont les frais moyens dans le monde, soient un coût élevé.



Les coûts de services de Booking.com sont nettement inférieurs de ceux de marketing, de publicité numérique et service dans d'autres secteurs. Nous faisons partie des plateformes les moins chères du marché. Je vous ouvre une porte suite à un article que vous avez écrit il n'y a pas longtemps.



TourMaG.com - Vous parlez du Bon Coin qui propose une commission de 0% aux hôteliers français. L'entreprise se décrète comme un concurrent direct de Booking.com. Comment voyez-vous cette arrivée ?



Malena Gufflet : Le secteur du voyage est extrêmement compétitif.



La distribution en ligne est un canal assez récent, pour rappel Booking.com est né aux Pays-Bas en 1996. Nous considérons que la concurrence est toujours bonne, car elle nous pousse à innover.



L'arrivée de nouveaux acteurs, signifie que malgré la crise, le secteur est sain et attrayant. C'est plutôt positif.



TourMaG.com - Comment anticipez-vous 2021 ?



Malena Gufflet : Quand vous regardez les scénarios de l'OMT, je ne peux vous dire qu'une chose : 2021 sera extrêmement difficile pour l'industrie, car la crise sera installée.



Chaque jour qui passe est un jour de plus durant lequel un hôtelier n'aura pas de client ou un chiffre d'affaires ne permettant pas d'assurer la pérennité de l'entreprise.



Je n'ai pas de scénarios qui me permettent d'être optimiste. Même si l'annonce d'un possible vaccin est une excellente chose, il y a une réticence d'une partie des Français qui peuvent nous inquiéter.



J'ai du mal à me montrer optimiste, nous sommes aussi dans une situation difficile, tout comme les hôteliers. Nous sommes intimement liés.