Boomerang Voyages garde le lien avec les réseaux sociaux

Atelier Kappa pour le BtoB :

Kappa Club pour le BtoC :

Boomerang Voyages propose un programme d’animations pour garder le lien avec les voyageurs et les agences de voyages sur les réseaux sociaux.Au programme : des recettes de cuisine internationales, des cours de yoga et de pilates dispensés en live sur les réseaux sociaux par les locaux qui collaborent à nos côtés.On y retrouve aussi des sorties culturelles mises en valeur par ceux qui les confectionnent et les font vivre à destination.