Breizhpirer en Bretagne !

Respirer l’air du grand large à plein poumon. Profiter d’une vue à 180°, un horizon sans fin. Rien de tel qu’une balade le long du GR®34 pour recharger ses batteries. Du Mont-Saint-Michel au pont de Saint-Nazaire, il longe la côte bretonne et offre des vues imprenables sur la mer à qui vient l’arpenter.Côte de Granit rose sur les sentiers de Ploumanac’h, caps abrupts plongeant dans une eau turquoise sur la presqu’île de Crozon, paisibles îlots dans la baie de Morlaix, landes sauvages au Cap Fréhel et à la Pointe du Raz, criques, plages et bois de pins à Fouesnant… Avec ses 2000 km longeant la côte, le GR® 34 est le 2e sentier de randonnée le plus important de France. Plus connu sous le nom de « Sentier des douaniers », il offre des balades splendides le long du littoral breton. Pas étonnant qu’il ait été élu récemment sentier de Grande randonnée préféré des Français.