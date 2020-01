Brexit : mmv en ordre de bataille pour fidéliser la clientèle britannique

mmv s'associe à TUI Uk et investit dans la rénovation de ses adresses

Le décompte se fait de plus en plus pesant pur les acteurs du tourisme.Le brexit sera consommé à partir du 31 janvier 2020. Pour s'adapter à cette nouvelle problématique mmv a anticipé en nouant un partenariat de distribution et en investissant.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 28 Janvier 2020

