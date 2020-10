Bruno Le Maire annonce de nouvelles mesures pour les entreprises impactées par le couvre-feu

1ère annonce : Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont installées dans les zones de couvre-feu et qui ont subi une perte de 50% de leur chiffre d’affaires pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 1 500 €, et cela tant que le couvre-feu durera.



2ème annonce : pour les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs HCR l’aide du fonds de solidaritésera ouverte jusqu’à 10 000 € dès lors qu’elles subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50%, et non plus une perte de chiffre d’affaires de 70% comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui.



3ème annonce : le dispositif du plafonnement sera amélioré. A compter de samedi le plafonnement à 60% du chiffre d’affaire de cette aide pour le secteur HCR sera supprimé.