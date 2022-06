Budget : 50% des Français pourraient revoir leur projet voyage à la baisse

Quant à ceux qui ne prévoient pas de vacances d'été cette année, la principale raison invoquée est qu'ils ne peuvent pas se le permettre, en raison de l'augmentation du coût de la vie et des voyages.L’inquiétude liée à une nouvelle crise sanitaire constitue le deuxième obstacle susceptible d'empêcher le bon déroulement des vacances d'été (45 %). Elle précède les préoccupations liées à la situation géopolitique en Ukraine (42 %), ainsi que les obligations personnelles (43 %) et professionnelles (32 %).Le manque de voyage à l’étranger lié à la crise sanitaire a créé un attrait pour les pays de résidence et cette tendance des staycations s’installe, malgré la réouverture des frontières.L'Italie (81 %), l'Espagne (75 %) et les États-Unis (67 %) montrent la voie. En revanche, en Autriche (58 %) et en Suisse (57 %), les personnes interrogées envisagent avant tout de voyager à l'étranger.Le budget joue un rôle important dans les intentions de voyage :. Plus d'un quart (27 %) disent ne pas pouvoir voyager à l'étranger en raison de la hausse des prix et 16 % préfèrent économiser leur argent.