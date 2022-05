Appli mobile TourMaG



Business Model : CWT lance l'abonnement ! CWT a testé la facturation par abonnement auprès d'un groupe de clients

CWT annonce lancer un nouveau modèle de rémunération basé sur l'abonnement. Exit donc les frais liés aux transactions.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 31 Mai 2022

CWT annonce avoir introduit un nouveau modèle d'abonnement. Les entreprises peuvent désormais recevoir une seule facture mensuelle récurrente* couvrant les frais de tous les produits et services qu'elles se procurent à l'échelle mondiale auprès de CWT.



La TMC explique que les frais d'abonnement sont basés sur plusieurs critères, " notamment le volume de transactions prévu par l'entreprise et les produits et services à valeur ajoutée dont elle peut avoir besoin ".



Le tarif peut être révisé si un client a besoin de modifier l'étendue des produits et services inclus dans son abonnement.

Vers une simplification de la tarification et de la facturation ? " Dans le cadre de notre engagement permanent à simplifier les voyages d'affaires pour tous, cette nouvelle structure tarifaire permettra non seulement de rationaliser les processus de tarification et de facturation de nos clients, mais aussi de leur offrir des remises intégrées sur le volume qui ne sont pas inhérentes au modèle de frais de transaction ", a déclaré Brady Jensen, vice-président des finances et responsable de la tarification mondiale de CWT.



"À la différence des modèles de frais de transaction, ce nouveau modèle de facturation n'émet qu'une seule facture mensuelle simple et complète, par opposition à une multitude de factures, ce qui facilite grandement le suivi et la gestion des dépenses et des prévisions de voyages d'affaires pour les gestionnaires de voyages d'affaires".



Au cours de l'année écoulée, CWT a testé la facturation par abonnement auprès d'un groupe de clients sélectionnés.



" Nous sommes très heureux d'être passés du modèle de frais de transaction au nouveau modèle d'abonnement ", indique dans le communiqué Heather Allegrina, Global Travel Manager chez ServiceNow, l'une des entreprises à participer au programme d'abonnement de CWT. "Cela réduit considérablement les tracas administratifs. En tant qu'entreprise mondiale à forte croissance, il nous donne la flexibilité et la fiabilité nécessaires pour prévoir et mesurer rapidement et facilement notre investissement dans les voyages afin de soutenir notre stratégie d'expansion."



