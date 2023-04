C. Pouvreau (Groupe AREP) : "La RSE est devenue une demande, voire une exigence" 🔑

L’entreprise existe depuis 1975 et compte aujourd’hui 45 collaborateurs.



Avec environ 200 opérations organisées par an, nous enregistrons un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Nous avons une offre 360°. Nous sommes des spécialistes de tous les événements : séminaires, congrès, symposium, lancement de produits, conventions…



Par ailleurs, nous proposons des incentives, voyages de récompense, de stimulation… et un service de billetterie uniquement au service de nos clients.



Notre service digital crée des sites pour nos clients, tels que des sites d’inscription sur des opérations ou des applications pour mobile, smartphones ou tablettes. Le service contenu, lui, gère toute la partie événementielle : scénographie, technique, audiovisuelle…



Avant la crise, 55% de notre activité était dédié au travel et 45% au meeting. La tendance s’est inversée. Le meeting correspond aujourd’hui à près de 60% de notre activité.

En 2023, la demande est très forte. Ce sont les effets de la crise.



Pendant deux ans, les gens n’ont pas pu se réunir, cela a entrainé une perte de culture d’entreprise. Quand nous avons pu réorganiser des séminaires, nos clients nous ont fait savoir que certains de leurs salariés, avec deux ans voire plus d’ancienneté, ne connaissaient aucun de leurs collègues.



C’est une vraie problématique pour les entreprises de ne pas avoir pu se réunir, avec leurs salariés, leurs clients et fournisseurs.



L’activité est repartie extrêmement fort en septembre 2021. Ce phénomène est aujourd’hui accentué par le télétravail. Il entraîne, lui aussi, une perte de lien dans les entreprises. Il est difficile dans ce cadre de créer un esprit d’équipe.



Malgré tout, nous sommes dans un contexte compliqué pour le voyage. Le prix du dollar est élevé, le coût de l’aérien a explosé, il a pris 30% en un an et demi. Le budget reste essentiel pour le client, il peut transformer ou annuler un voyage.