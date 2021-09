CDS Groupe, pionnier depuis 20 ans !

Depuis sa création en septembre 2001, CDS s’est mis au service de l’ensemble de l’écosystème de l’hôtellerie d’affaires et des agences de voyages par une politique d’innovation dont la constance ne s’est jamais démentie.

Rédigé par CDS Groupe le Lundi 27 Septembre 2021

Nos premières solutions apportaient aux agences une technologie hôtelière qu’elles ne possédaient qu’au travers de l’offre GDS. Cela a permis de gagner du temps en termes de processus de réservation et donc d’accroître leur productivité.



CDS Groupe a complété l’offre des chaînes hôtelières par l’intégration des hôtels indépendants. Pour rappel, la France compte 60% d’hôtels indépendants qui étaient peu distribués par les GDS de l’époque.



CDS Groupe a poursuivi ensuite sur la même ligne en innovant sur les moyens de paiement, apportant alors aux agences un système de paiement sécurisé et surtout une traçabilité sur les débits et les encaissements, une amélioration notable en termes de revenus.



La refacturation automatique pour finir, associée à l’ensemble du process, a permis aux agences de voyage d’adresser le marché corporate auquel elles étaient fortement concurrencés par les TMC internationales de référence.



L’offre CDS Groupe s’affirme comme être dorénavant la seule solution indépendante, globale, transparente et interopérable quel que soit l’environnement technologique du client corporate.



Dans un marché en rémission, nous constatons un redémarrage par l’hôtellerie d’affaires.



Notre marché, historiquement porté par les grandes entreprises, les TMC Globales, l’international, l’hôtellerie haut de gamme, les destinations “capitales” comme Paris, Londres ou New York, est actuellement porté par :



● Les marchés publics et les PME ;

● La consommation nationale et les villes de province ;

● Les chaînes économiques et les indépendants.



CDS Groupe permet ainsi à ses agences partenaires de se positionner sur ces marchés nationaux, de manière compétitive et productive essentiel à la continuité d'activité et au retour de la croissance.



En cette année anniversaire #20ans, CDS Groupe conserve également son état d’esprit digital et porteur d’innovation. Toujours en quête de nouvelles solutions, avec nos équipes mais aussi à l’écoute de ce que peut apporter le marché, nous co-organisons avec l’IFTM Top Resa le Hackathon du voyage d’affaires qui aura lieu sur le salon les 5 et 6 octobre prochain. Durant 24 heures sans interruption, les participants développeront leurs projets et contribueront à créer la base hôtelière de référence du Business Travel.



"Le Hackathon IFTM by CDS est la seule opération à ma connaissance de Recherche et Développement appliquée concrètement aux besoins des entreprises et de leurs voyageurs. J’opte pour une nouvelle définition de la R&D : Reprise & Digitale , un subtil mariage permettant de faire évoluer et d’innover l’industrie de l’hôtellerie d’affaires, de la technologie et du déplacement professionnel." Ziad Minkara, directeur général de CDS Groupe, sponsor du Hackathon IFTM 2019 et 2021.



Depuis 20 ans, CDS Groupe conserve la même philosophie, le même ADN et c’est ce qui lui permet d’être un partenaire fidèle des agences. Transparent sur son offre tarifaire et capable de s’implémenter dans les différents GDS et OTA, il permet aux agences de capter la volumétrie hôtelière, de répondre aux attentes du secteur public et privé en proposant des réponses groupées aux appels d’offres. En s’ouvrant aux marchés anglais et italiens ces dernières années, CDS Groupe poursuit son extension et prend une dimension européenne.



Quelle que soit la problématique rencontrée sur le marché européen, CDS Groupe peut vous apporter une solution agile et innovante grâce à un service support dédié, à des account managers expérimentés et à une technologie spécifique.



Venez célébrer avec nous cet anniversaire sur notre stand lors de l’IFTM Top Resa du 5 au 8 octobre prochain.

Contactez-nous cm@cdsgroupe.com

www.cdsgroupe.com





