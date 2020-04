CEDA Online : la solution HCorpo d'Accor pour le personnel soignant

Face à cette crise sanitaire sans précédent, Accor a lancé fin Mars la plateforme CEDA – Coronavirus Emergency Desk Accor permettant de mettre à disposition des solutions d’hébergement dans les hôtels du groupe pour le personnel soignant, les professions mobilisées et

les populations fragiles.



Pour accompagner cette plateforme, HCorpo a développé pour Accor, « CEDA Online », un outil de réservation en ligne qui vient compléter le dispositif déjà mis en place.



HCorpo a su rapidement adapter sa solution aux besoins de l’outil « CEDA Online », permettant d’une part, aux hôtels du groupe Accor de mettre en ligne les disponibilités au sein de leurs établissements et d’autre part, de rendre cette plateforme accessible aux différents pouvoirs publics et aux fédérations professionnelles.



Cette solution s’adapte aux besoins de chaque institution, apporte plus de fluidité et un accès au stock 24/7.