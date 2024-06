COCKPIT BY AERTICKET | CMSV, les fonctionnalités d’après-vente disponibles online !

COCKPIT permet à ses utilisateurs de gérer une demande de modification de la part d’un client, directement depuis la plateforme !Toujours depuis « Mes réservations », vous pouvez :● Vérifier la disponibilité des vols et les tarifs en cas de changements de date et/ou origine, et/ou de destination● Ajouter vos frais de services dû à la gestion d’après-vente● Echanger vos billetsRien de plus facile à utiliser, la fonction est disponible dès lors que les conditions du billet le permettent.Sélectionner le(s) segment(s) concerné(s) et modifier selon les filtres proposés (date/heure/destination…). S’affiche alors l’ensemble des détails liés à la demande de modification :● La pénalité compagnie aérienne● Vos frais de gestion d’après-vente,● Le montant du nouvel itinéraire, le cas échéantEn un clic, vous pouvez vérifier le coût de la modification demandée par votre client (les frais ainsi que la différence tarifaire restant à charge).En cliquant sur « CONFIRMER et REEMETTRE », le PNR est réémis de façon automatique ! Et votre nouvelle facture envoyée dans la foulée !Les fonctions d’après-vente sont actives sur l’ensemble des réservations issues des GDS mais aussi pour les PNR émis depuis notre contenu NDC.Le COCKPIT CMSV ne cesse de vous apporter toujours plus de services, de fonctionnalités pour rester au plus près de vos attentes et que vous restiez au plus près de vos clients !