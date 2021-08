CORÉE DU SUD: Les voyageurs français seront de nouveau exemptés de visa dès le 1er septembre mais devront disposer d'une K-ETA

familial (descendants/ascendants directs d'une personne de nationalité coréenne ou étrangère résidant en Corée ou personnes mariées à une personne de nationalité coréenne ou étrangère résidant en Corée);

professionnel ou humanitaire impérieux;

diplomatique.

La France, classant actuellement la Corée du Sud sur sa liste verte , n'imposePour le retour sur le territoire national, un test PCR ou antigénique de moins de 72h avant le départ est exigé par les autorités françaises pour les voyageurs non-vaccinés, les arrivants de Corée du Sud intégralement vaccinés par un produit reconnus par l'EMA sont, eux, exemptés de test.Pour entrer en Corée du Sud,, avec un résultat négatif rédigé en anglais ou en coréen (le reste du résultat peut être rédigé en français). Un test sera effectué à l'arrivée à l'aéroport international d'Incheon.À l'arrivée en Corée du Sud,dans un établissement désigné et à leurs propres frais. Cette mesure de quarantaine de 14 jours s'applique également aux touristes européens exemptés de visa court séjour et titulaires d'une autorisation électronique de voyage K-ETA Corée du Sud.Cependant, et comme le précise l'Ambassade de la République de Corée en France sur son site internet , avec les produits Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, BBIBP-CorV (Sinopharm), CoronaVac (Sinovac) et COVISHIELD au moins 14 jours avant le départ,pour un déplacement à motif:Les voyageurs de nationalité étrangère détenteurs d’un visa étudiant, de travail ou tout autre type de visa de long séjour ne peuvent actuellement pas bénéficier d’une exemption de quarantaine.À l'arrivée en Corée du Sud, tous les passagers sont tenus de Google Play ) et d'y déclarer leur état de santé quotidien pendant 14 jours. Les passagers qui ne peuvent pas télécharger l'application mobile doivent fournir un numéro de téléphone local et une adresse valides en Corée pour faciliter la surveillance quotidienne de la santé par les autorités locales.