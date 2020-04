COVID-19 : Voyageurs du Monde armé pour "résister de nombreux mois à la crise sanitaire"

Voyageurs du Monde vient de publier ses résultats 2019.



Le groupe a réalisé sur l’exercice un chiffre d’affaires de 487,5 millions d’euros, en hausse de 4,6%, par rapport à un marché en baisse de 2,9% (statistiques SETO), indique un communiqué de presse.



" Cette performance s’est inscrite dans un environnement économique en amélioration et dans un contexte de reprise touristique des pays du Moyen-Orient et du Maghreb" précise le groupe.



Dans ce contexte, le voyage individuel, qui représente 96% de l’activité totale, se distingue par une progression de ces deux segments : le voyage sur mesure (+3,7%) et le voyage d’aventure (+ 6,7% soit +4,6% à périmètre constant).



Sur l’exercice 2019, l’EBITDA est resté stable à 33,6 millions d’euros et l’EBIT à 29,1 millions d’euros (-3,9%) accuse un léger recul en raison " de la progression forte de la dotation nette aux amortissements et provisions (+32%) suite à la variation des dotations nettes aux provisions et des amortissements des investissements effectués sur la période."



Au 31 décembre dernier, les produits constatés d’avance, qui représentent les départs 2020 acquis à cette date, s’élèvent à près de 158 M€ en progression de plus de 14% sur l’exercice précédent traduisant les excellentes performances commerciales de l’automne 2019.